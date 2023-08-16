У РФ перегрупування на Лиманському напрямку. Потрібно максимально скористатися цим – Сирський

Російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямку. Завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ та Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський за підсумками поїздки до лінії фронту, передає Military Media Center.

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Командувач повідомив, що на Лиманському напрямку противник здійснює перегрупування, замінює частини, що втратили боєздатність, внаслідок втрат, яких зазнав, й не залишає планів щодо нових наступальних дій.

"Наше завдання – максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", – розповів Сирський.

За словами командувача, на Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Водночас у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", – заявив Сирський.

Він обговорив з командирами бригад, що воюють на Бахмутському напрямку, актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та деяких інших заходів.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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