У РФ перегрупування на Лиманському напрямку. Потрібно максимально скористатися цим – Сирський
Російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямку. Завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ та Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський за підсумками поїздки до лінії фронту, передає Military Media Center.
Командувач повідомив, що на Лиманському напрямку противник здійснює перегрупування, замінює частини, що втратили боєздатність, внаслідок втрат, яких зазнав, й не залишає планів щодо нових наступальних дій.
"Наше завдання – максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", – розповів Сирський.
За словами командувача, на Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.
"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Водночас у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", – заявив Сирський.
Він обговорив з командирами бригад, що воюють на Бахмутському напрямку, актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та деяких інших заходів.
- Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.
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