Міллі про контрнаступ: ЗСУ повільно, але просуваються, росіяни – у доволі поганому стані

Голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в інтерв'ю американській газеті The Washington Post прокоментував контрнаступ Сил оборони. Він сказав, що ЗСУ повільно, але впевнено просуваються, водночас російські окупанти стикаються з низкою труднощів.

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За його словами, росіяни — у "доволі поганому стані".



"Вони зазнали величезних втрат. Бойовий дух у них не на висоті. Якість командирів сумнівна і неоднорідна – залежить від типу підрозділу. На стратегічному рівні командування явно є багато непорозумінь. Логістика – не в найкращому вигляді", – сказав Міллі.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна перемогти, він сказав "Все залежить від того, що ви маєте на увазі під словом "перемогти".



Він пояснив, що для України ця війна є боротьбою за виживання, але для решти Європи, світової спільноти та США суть полягає в підтримці міжнародних норм і правил.

"Те, що зробив Путін, — це лобова атака на ті правила міжнародного порядку, які існують уже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни", — зазначив американський генерал.

За його словами, якщо результатом війни буде вільна і незалежна Україна зі збереженням територіальної цілісності, це потребуватиме значних зусиль і часу.

Щодо дипломатичних зусиль із врегулювання конфлікту в Україні, Міллі відмовився робити коментарі щодо майбутніх подій і поточних переговорів. Він вважає, що зараз ще рано говорити про такі питання, оскільки поточний контрнаступ ще не завершився, і потрібно дочекатися розвитку подій.

16 серпня 2023 року Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямку, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним та Новодарівкою на півдні.

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