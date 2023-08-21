Россия формирует новую армию для отправки на юг Украины – британская разведка

Российские оккупанты начали формирование новой армии, которую планируют отправить на юг Украины. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

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Как отмечается, Россия, вероятно, создает новое формирование – 18-ю общевойсковую армию.

"Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, которые в настоящее время действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно входит в состав российского гарнизона в оккупированном Крыму", – сообщили в военной разведке союзников.

По данным британцев, 18-я армия РФ, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях", – считают в британской разведке.

Союзники полагают, что по этой причине Россия недавно передислоцировала свои воздушно-десантные войска из Херсонской области в сектор Орехова Запорожской области.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

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