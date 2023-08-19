У Росії дрон (чи декілька) атакував військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Про це повідомило військове відомство країни-окупанта РФ, а також місцеві жителі в соцмережах.

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Росіяни пишуть, що "БПЛА був виявлений розрахунком посту зовнішнього спостереження аеродрому", по ньому "вели вогонь зі стрілецької зброї".

Російське відомство визнало "загоряння" на стоянці літаків, а "пошкодження отримав один літак".

За непідтвердженими даними моніторингових каналів, пошкоджено нібито щонайменше два Ту-22М3, а розміщувалося там близько 10 таких літаків.

Від Сольців по прямій до найближчої території України – не менше 660 км.

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ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

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