У Росії дрон атакував військовий аеродром у Сольцях, де базуються Ту-22М3 – фото
У Росії дрон (чи декілька) атакував військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Про це повідомило військове відомство країни-окупанта РФ, а також місцеві жителі в соцмережах.
Росіяни пишуть, що "БПЛА був виявлений розрахунком посту зовнішнього спостереження аеродрому", по ньому "вели вогонь зі стрілецької зброї".
Російське відомство визнало "загоряння" на стоянці літаків, а "пошкодження отримав один літак".
За непідтвердженими даними моніторингових каналів, пошкоджено нібито щонайменше два Ту-22М3, а розміщувалося там близько 10 таких літаків.
Від Сольців по прямій до найближчої території України – не менше 660 км.
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