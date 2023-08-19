В России дрон атаковал военный аэродром в Сольцах, где базируются Ту-22М3 – фото
В России дрон (или несколько) атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области на юг от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщило военное ведомство страны-оккупанта РФ, а также местные жители в соцсетях.
Россияне пишут, что БПЛА "был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома", по нему "вели огонь из стрелкового оружия".
Российское ведомство признало "возгорание" на стоянке самолетов, а "повреждение получил один самолет".
По неподтвержденным данным мониторинговых каналов, повреждено якобы по меньшей мере два Ту-22М3; всего размещались там около 10 таких самолетов.
От Сольцев по прямой до ближайшей территории Украины – не менее 660 км
Новость дополняется...
Читайте также: ВСУ ответили, сколько у РФ осталось ракет Х-22: Было около 250, расход — 150. Не выпускают
Комментарии