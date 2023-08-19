В России дрон атаковал военный аэродром в Сольцах, где базируются Ту-22М3 – фото

В России дрон (или несколько) атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области на юг от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщило военное ведомство страны-оккупанта РФ, а также местные жители в соцсетях.

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Россияне пишут, что БПЛА "был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома", по нему "вели огонь из стрелкового оружия".

Российское ведомство признало "возгорание" на стоянке самолетов, а "повреждение получил один самолет".

По неподтвержденным данным мониторинговых каналов, повреждено якобы по меньшей мере два Ту-22М3; всего размещались там около 10 таких самолетов.

От Сольцев по прямой до ближайшей территории Украины – не менее 660 км

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СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, . Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно , способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

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