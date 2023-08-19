Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання теоретично три кроки – прессекретар Зеленського
Україна сконцентрована не лише на отриманні винищувачів F-16, але й трьох інших типах літаків, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров. Зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки, повідомив він в етері телемарафону.
"Але ми сконцентровані не лише на них [F-16]. У нас є, не в порядку якості, а в порядку легкості чи бажаності отримання, перелік з чотирьох типів літаків – це F-16, це Gripen, це французькі Rafale і це Eurofighter Typhoon", – сказав Никифоров.
Він зазначив, що F-16 виготовлено найбільше, тому суто статистично та математично їх отримати "простіше".
За словами посадовця, шведські винищувачі Gripen є "дуже хорошою" альтернативою F-16, оскільки цей літак "як конструктор", є універсальним та менш вимогливим.
"Він [Gripen] дуже добре себе продемонстрував, зараз проходить тестування українських пілотів на цьому виді літаків, і відгуки дуже хороші", – зазначив Никифоров.
Він повідомив, що теоретично до надання цих винищувачів Україні залишається три кроки: "Зараз тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, потім тренування, потім політична згода – і лише потім надання цих літаків".
Поки що це передання є лише теоретичною можливістю, але "дивимось, що можна зробити", підсумував прессекретар президента.
- У травні міністр оборони Швеції Йонсон заявляв, що українські військовослужбовці потренуються літати на шведських винищувачах Gripen, але про їхнє передання ЗСУ поки не йдеться.
- 19 серпня президент Зеленський відвідав Швецію, де домовлявся про оборонне співробітництво.
- Україна та Швеція підписали Заяву про наміри про посилене співробітництво щодо платформи сучасних броньованих машин піхоти CV90.
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