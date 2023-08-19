RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання теоретично три кроки – прессекретар Зеленського

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 17:15
Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання теоретично три кроки – прессекретар Зеленського - Фото
Винищувач Gripen ВВС Швеції (Фото: EPA)

Україна сконцентрована не лише на отриманні винищувачів F-16, але й трьох інших типах літаків, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров. Зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки, повідомив він в етері телемарафону.

"Але ми сконцентровані не лише на них [F-16]. У нас є, не в порядку якості, а в порядку легкості чи бажаності отримання, перелік з чотирьох типів літаків – це F-16, це Gripen, це французькі Rafale і це Eurofighter Typhoon", – сказав Никифоров.

Він зазначив, що F-16 виготовлено найбільше, тому суто статистично та математично їх отримати "простіше". 

За словами посадовця, шведські винищувачі Gripen є "дуже хорошою" альтернативою F-16, оскільки цей літак "як конструктор", є універсальним та менш вимогливим.

"Він [Gripen] дуже добре себе продемонстрував, зараз проходить тестування українських пілотів на цьому виді літаків, і відгуки дуже хороші", – зазначив Никифоров.

Він повідомив, що теоретично до надання цих винищувачів Україні залишається три кроки: "Зараз тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, потім тренування, потім політична згода – і лише потім надання цих літаків".

Поки що це передання є лише теоретичною можливістю, але "дивимось, що можна зробити", підсумував прессекретар президента.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки і Таїланду, також рішення придбати JAS 39 прийняла Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1 × 27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.
  • У травні міністр оборони Швеції Йонсон заявляв, що українські військовослужбовці потренуються літати на шведських винищувачах Gripen, але про їхнє передання ЗСУ поки не йдеться.
  • 19 серпня президент Зеленський відвідав Швецію, де домовлявся про оборонне співробітництво.
  • Україна та Швеція підписали Заяву про наміри про посилене співробітництво щодо платформи сучасних броньованих машин піхоти CV90.

Читайте також: США схвалили навчання українських військових на F-16 у Данії – CNN

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаgripen
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 