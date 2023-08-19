Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання теоретично три кроки – прессекретар Зеленського

Україна сконцентрована не лише на отриманні винищувачів F-16, але й трьох інших типах літаків, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров. Зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки, повідомив він в етері телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Але ми сконцентровані не лише на них [F-16]. У нас є, не в порядку якості, а в порядку легкості чи бажаності отримання, перелік з чотирьох типів літаків – це F-16, це Gripen, це французькі Rafale і це Eurofighter Typhoon", – сказав Никифоров.

Він зазначив, що F-16 виготовлено найбільше, тому суто статистично та математично їх отримати "простіше".

За словами посадовця, шведські винищувачі Gripen є "дуже хорошою" альтернативою F-16, оскільки цей літак "як конструктор", є універсальним та менш вимогливим.

"Він [Gripen] дуже добре себе продемонстрував, зараз проходить тестування українських пілотів на цьому виді літаків, і відгуки дуже хороші", – зазначив Никифоров.

Він повідомив, що теоретично до надання цих винищувачів Україні залишається три кроки: "Зараз тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, потім тренування, потім політична згода – і лише потім надання цих літаків".

Поки що це передання є лише теоретичною можливістю, але "дивимось, що можна зробити", підсумував прессекретар президента.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки і Таїланду, також рішення придбати JAS 39 прийняла Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1 × 27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.

У травні міністр оборони Швеції Йонсон заявляв, що українські військовослужбовці потренуються літати на шведських винищувачах Gripen, але про їхнє передання ЗСУ поки не йдеться.

19 серпня президент Зеленський відвідав Швецію, де домовлявся про оборонне співробітництво.

Україна та Швеція підписали Заяву про наміри про посилене співробітництво щодо платформи сучасних броньованих машин піхоти CV90.

Читайте також: США схвалили навчання українських військових на F-16 у Данії – CNN

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.