Українські військові потренуються на шведських винищувачах Gripen. Про передання не йдеться

Українські військовослужбовці потренуються літати на шведських винищувачах Gripen, але про їхнє передання ЗСУ поки не йдеться. Про це сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі TV4.

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Видання зазначає, що тренування на JAS 39 Gripen були проханням міністра оборони Олексія Резнікова, і Йонсон "привіз із собою" це рішення у рамках сьогоднішнього візиту до України.

Міністр оборони Швеції повідомив, що кілька досвідчених льотчиків, які вже пройшли українську підготовку, будуть допущені до тренувань на тренажерах та до польотів на Gripen.

Він наголосив, що йдеться про ознайомлювальне навчання.

Видання зазначає, що очікуються ще "деякі рішення" від обох країн до проведення навчань, але навчання можна розглядати як перший крок до того, щоб Україна отримала винищувачі. Проте видання називає "малоймовірним" надання шведських літаків Україні.

Йонсон підкреслив, що шість дивізій, які має Швеція, повинні залишитися в країні.

"Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, на цей момент надання будь-яких літаків Україні неактуальне", – сказав він.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки і Таїланду, також рішення придбати JAS 39 прийняла Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1 × 27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.

У лютому 2023-го Зеленський під час візиту до Брюсселя на саміт ЄС запросив у Швеції бойові літаки Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовив.

10 травня міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що держава не зможе передати Україні свої винищувачі через їхню обмежену кількість.

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