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Украинские военные потренируются на шведских истребителях Gripen. О передаче речи не идет

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 16:35
Украинские военные потренируются на шведских истребителях Gripen. О передаче речи не идет - Фото
Истребитель Gripen ВВС Швеции (фото - EPA)

Украинские военнослужащие требуются летать на шведских истребителях Gripen, но об их передаче ВСУ речи пока не идет. Об этом сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии TV4.

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Оксана Житнюк
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