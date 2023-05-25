Украинские военные потренируются на шведских истребителях Gripen. О передаче речи не идет
25.05.2023, 16:35
Истребитель Gripen ВВС Швеции (фото - EPA)
Украинские военнослужащие требуются летать на шведских истребителях Gripen, но об их передаче ВСУ речи пока не идет. Об этом сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии TV4.
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