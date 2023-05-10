Швеция не будет отправлять истребители Украине, нет достаточного количества – министр
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что государство не сможет передать Украине свои истребители из-за их ограниченного количества. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.
Отмечается, что Швеция не будет передавать свои целевые истребители JAS четвертого поколения, поскольку не имеет их в достаточном количестве.
По его словам, пока нет излишка шведских истребителей, которые можно было бы отправить в Украину.
Швеция присоединится к техническому обслуживанию, поддержке и обучению с вооружениями, которые уже отправлены Украине. В частности, она может присоединиться к работе совместных ремонтных центров вблизи Украины, отметил министр.
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- 8 мая министр обороны Польши заявил, что государство уже передало Украине 10 истребителей МиГ-29.
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