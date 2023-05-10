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Швеция не будет отправлять истребители Украине, нет достаточного количества – министр

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 09:41
Швеция не будет отправлять истребители Украине, нет достаточного количества – министр - Фото
Пол Йонсон (Скриншот)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что государство не сможет передать Украине свои истребители из-за их ограниченного количества. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

Отмечается, что Швеция не будет передавать свои целевые истребители JAS четвертого поколения, поскольку не имеет их в достаточном количестве.

По его словам, пока нет излишка шведских истребителей, которые можно было бы отправить в Украину.

Швеция присоединится к техническому обслуживанию, поддержке и обучению с вооружениями, которые уже отправлены Украине. В частности, она может присоединиться к работе совместных ремонтных центров вблизи Украины, отметил министр.

  • 3 мая 2023 года Финляндия сообщила, что не сможет дать ВСУ истребители F/A-18 Hornet, пока не заменит их современными F-35.
  • 8 мая министр обороны Польши заявил, что государство уже передало Украине 10 истребителей МиГ-29.

Читайте также: Война в Украине может быть долгой, нужно готовиться, поставки играют главную роль – Швеция

Артем Джеріпа
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