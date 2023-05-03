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Финляндия не даст ВСУ истребители F/A-18 – есть причины. Зеленский: Но нам они нравятся

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 15:39
Финляндия не даст ВСУ истребители F/A-18 – есть причины. Зеленский: Но нам они нравятся - Фото
Саули Ниинисте и Владимир Зеленский (фото — presidentti.fi)

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки, учитывая присутствие России рядом, не может передать Украине американские истребители F/A-18 Hornet, пока не заменит их современными F-35. Ответ на вопрос журналиста прозвучал на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции. Лидеры закончили отвечать на этот вопрос шутками.

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В марте в Хельсинки сообщили, что Украина официально обратилась и надеется на обсуждение передачи F/A-18.

Ниинистё упомянул сегодня, что Украина хочет F-16, а на вооружении у Финляндии есть только Hornet.

Он выразил сомнение в том, что Украине нужен "зоопарк" различных боевых самолетов, что очень усложнит обслуживание, логистику и другие моменты использования истребителей.

По словам Ниинисте, "Хорнеты практически изношены".

"Но нам нравятся ваши самолеты", – с улыбкой сказал Зеленский, рассмешив и Ниинисте, и журналистов.

"Да, они хорошие. И я надеюсь, что все это знают", – ответил президент Финляндии.

"Ваши соседи это знают", – сказал Зеленский.

Около полудня 3 мая выяснилось, что в финскую столицу с необъявленным визитом прибыл украинский президент. В программе, помимо двусторонних встреч, – участие в саммите Украина – Северная Европа (пять северных стран: Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция) для дальнейшей координации военной помощи Украине, ее европейской и евроатлантической интеграции.

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Євген Пилипенко
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