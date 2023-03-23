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Финляндия объявила новый пакет помощи ВСУ. Украина просит и Hornet, но финны пока против

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 18:13
Финляндия объявила новый пакет помощи ВСУ. Украина просит и Hornet, но финны пока против - Фото
Hornet (фото – ЕРА)

Финляндия приняла решение о выделении 14-го пакета военной помощи Украине, в который вошли три танка для разминирования Leopard 2. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сказал, что Украина запросила также истребители Hornet, но, по его словам, они пока нужны финнам. Об этом сообщает MTV Uutiset.

На сайте Минобороны Финляндии сказано, что стоимость 14-го пакета помощи составляет около 161 млн евро. Общая стоимость всех пакетов оборонной техники от финнов составляет около 910 млн евро.

"Финляндия передаст Украине три танка для разминирования Leopard 2, а также предоставит обучение, связанное с их использованием и обслуживанием", – сообщают в Минобороны.

Также в новый пакет помощи вошли боеприпасы и тяжелое вооружение. Из соображений безопасности Финляндия не разглашает конкретное содержание пакета и сроки поставок.

Кайкконен сегодня также подтвердил журналистам, что Украина официально обратилась и надеется на обсуждение передачи истребителей F/A-18 Hornet.

Но, по словам министра, с точки зрения его ведомства, этот вопрос "не стоит остро".

"В ближайшие несколько лет нам понадобятся "Хорнеты" для собственного использования", – сказал министр.

Ранее он уже объяснял, что с 2026 года Финляндия будет получать новые самолеты F-35, но в ближайшие несколько лет "Хорнеты" еще пригодятся.

  • Первые три танка для разминирования на базе Leopard 2 от Финляндии были включены в 13-й пакет военной помощи, о котором финны объявили 23 февраля.
  • 10 марта, после визита в Киев, премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу Украине старых финских истребителей Hornet.

Читайте также: Западные СМИ постоянно пишут о разной авиации для ВСУ. Воздушные силы объяснили нужды

Оксана Житнюк
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Финляндия истребитель танк авиация военная помощь Leopard Leopard 2 Hornet
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