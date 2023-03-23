Западные СМИ постоянно пишут о разной авиации для ВСУ. Воздушные силы объяснили нужды
23.03.2023, 14:06
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net объяснил нужды Украины в западной авиации, комментируя публикации в иностранных СМИ о якобы обучении или переговорах относительно тех или иных самолетов стран-союзников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Игнат заявил, что публикации в западных СМИ о заявках Украины относительно многоцелевых истребителей или планах обучения не говорят о каком-либо окончательном решении, а лишь о возможных консультациях на уровне военного и политического руководства.
"Обучение пилотов и других специалистов только рассматривается в будущем в разных странах, которые могут предоставить такую площадку. Это возможно, когда будет принято решение о типе самолета. Только тогда мы сможем направлять на обучение летный, инженерно-технический состав и даже курсантов профильного вуза Воздушных сил. Решение о предоставлении будет приниматься в консультациях с союзниками, коллегиально. Нужно согласование со странами НАТО", — заявил представитель ПС.
По его словам, потребность украинских Воздушных сил в боевой авиации давно известна и даже была прописана в "Визии" Воздушных сил — видении развития до 2035 года, еще задолго до полномасштабного вторжения России. Приоритет — взятие на вооружение западных самолетов четвертого поколения "плюс", прошедших глубокую модернизацию.
Он подчеркнул: не отмечая конкретного типа самолета, Украине нужна именно западная авиационная платформа, для применения современного вооружения — высокоточных корректированных авиабомб, крылатых ракет, управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
"Необходимо получить преимущество в воздухе, в том числе на оккупированных территориях, отогнать российскую авиацию как можно дальше от наших границ и оказать поддержку нашим наземным войскам, перебив логистику врага. Кроме того, западные многоцелевые самолеты могут быстро установить правила игры и на Черном море", — сказал Игнат.
"Обучение пилотов и других специалистов только рассматривается в будущем в разных странах, которые могут предоставить такую площадку. Это возможно, когда будет принято решение о типе самолета. Только тогда мы сможем направлять на обучение летный, инженерно-технический состав и даже курсантов профильного вуза Воздушных сил. Решение о предоставлении будет приниматься в консультациях с союзниками, коллегиально. Нужно согласование со странами НАТО", — заявил представитель ПС.
По его словам, потребность украинских Воздушных сил в боевой авиации давно известна и даже была прописана в "Визии" Воздушных сил — видении развития до 2035 года, еще задолго до полномасштабного вторжения России. Приоритет — взятие на вооружение западных самолетов четвертого поколения "плюс", прошедших глубокую модернизацию.
Он подчеркнул: не отмечая конкретного типа самолета, Украине нужна именно западная авиационная платформа, для применения современного вооружения — высокоточных корректированных авиабомб, крылатых ракет, управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
"Необходимо получить преимущество в воздухе, в том числе на оккупированных территориях, отогнать российскую авиацию как можно дальше от наших границ и оказать поддержку нашим наземным войскам, перебив логистику врага. Кроме того, западные многоцелевые самолеты могут быстро установить правила игры и на Черном море", — сказал Игнат.
- 16 марта Польша заявила, что в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29 в рабочем состоянии. Еще десять истребителей может дать Словакия.
- В Воздушных силах ВСУ отметили, что МиГ-29 не изменят ситуацию в небе, но могут подтолкнуть союзников к предоставлению Воздушным силам ВСУ истребителей F-16.
- Столтенберг не исключил, что страны НАТО "пойдут дальше" и все-таки дадут ВСУ истребители.
Читайте также: Первые самолеты от союзников. Как Украина строит воздушную коалицию
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии