Зеленский о сливе данных из Пентагона: Прекратите играть со мной в игры, у нас война

Президент Владимир Зеленский отказался подтвердить или опровергнуть информацию со сливов документов из Пентагона, призвав СМИ прекратить "играть с ним в игры", потому что это вредит Украине, которая находится в состоянии войны. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

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Украинский лидер назвал распространение такой информации в сети "вредным как для Вашингтона, так и Киева". По его словам, это "однозначно плохая история".

Газета пишет, что Зеленский узнал об утечке данных "как и все остальные – из новостей".

"Прежде я не получал информации от Белого дома или Пентагона. У нас не было такой информации. У меня лично не было", – указал президент.

Он отметил, что считает такие информационные утечки "телешоу", которое может быть интересно некоторым людям, но "в конце помогает" России.

"Где-то это хайп, где-то скандал. Все, что сообщается нашему врагу тем или иным способом заранее, – это однозначно минус для нас. Меня спрашивают, кому это выгодно? Мой ответ очень прост: "У меня нет времени разбираться, кому это выгодно. Я смотрю, кому это не выгодно", – прокомментировал он.

При этом украинский лидер, подчеркивает WP, отказался подтвердить или опровергнуть слитую информацию и даже не назвал ее "чувствительной", поскольку это означало бы признать документы подлинными.

"Если бы я вам ответил, что они чувствительны, это означало бы, что существуют реальные документы. Пожалуйста, прекратите играть со мной в игры. Я президент страны, которая находится в состоянии войны", – подытожил Зеленский.

Газета также указывает, что государственный секретарь США Энтони Блинкен обсуждал утечку с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время телефонного разговора в апреле 2023 года.

6 апреля 2023 года NYT написала об утечке якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается контрнаступления Украины.

В Киеве заявили, что "реальных планов это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".

В США же предположили, что часть из них сфальсифицирована Россией.

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Олег Васьків

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