Война в Украине может быть долгой, нужно готовится, поставки играют главную роль — Швеция

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что война РФ против Украины может быть долгой, а поэтому союзникам необходимо готовиться к этому. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Украина получила сотни танков, разных систем артиллерии и тысячи бронемашин, что является важным для будущего наступления.

"Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. Для этого очень важно убедиться в том, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы", — сказал Йонсон.

Он отметил, что Швеция прикладывает все усилия, чтобы активизировать военную помощь со стороны Европейского союза, чтобы Украина могла получать от ЕС до миллиона артиллерийских снарядов в год.

Глава ведомства подчеркнул, что идет война на истощение, в которой безопасность поставок ключевая.

"И поэтому мы сейчас в Швеции пересматриваем наши мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину", — резюмировал он.

19 января 2023 года министр обороны Швеции заявил, что его страна передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

8 февраля Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн.

15 февраля Йонсон заявил, что страна рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения.

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Дмитро Гриниченко

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