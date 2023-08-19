RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 16:25
Деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні – Зеленський - Фото
БМП CV-90 (Фото: EPA)

Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Заява про наміри між президентом України та прем'єр-міністром Швеції про посилене співробітництво щодо платформи CV90 з'явилась на сайті Офісу президента.

"Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію цього виробництва, ремонти тощо. Це дуже важливо для нас, це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображає єдність наших цінностей", – сказав Зеленський.

За словами президента, держави зроблять все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 "якомога швидше" з'явилась.

Зеленський подякував Крістерссону за те, що домовленості виконуються.

"Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90", – йдеться у документі.

Прем'єр Швеції привітав сьогоднішню Заяву про наміри щодо посилення співпраці у виробництві, навчанні та обслуговуванні на платформі CV-90 між Україною та Швецією.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, що стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції понад 500 таких БМП.
  • Перед переговорами президент Зеленський повідомив, що в Україні планується налагодити виробництво БМП CV-90.
  • У січні 2023 року повідомлялося, що Швеція передасть Україні близько 50 БМП CV-90.
  • У травні українці вже закінчували навчання на CV-90.

Читайте також: "Топові машини для найкращих бійців". Сучасні БМП CV-90 прибули в Україну – Резніков

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнашвеціяCV-90
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 