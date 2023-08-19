Деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні – Зеленський

Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Заява про наміри між президентом України та прем'єр-міністром Швеції про посилене співробітництво щодо платформи CV90 з'явилась на сайті Офісу президента.

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"Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію цього виробництва, ремонти тощо. Це дуже важливо для нас, це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображає єдність наших цінностей", – сказав Зеленський.

За словами президента, держави зроблять все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 "якомога швидше" з'явилась.

Зеленський подякував Крістерссону за те, що домовленості виконуються.

"Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90", – йдеться у документі.

Прем'єр Швеції привітав сьогоднішню Заяву про наміри щодо посилення співпраці у виробництві, навчанні та обслуговуванні на платформі CV-90 між Україною та Швецією.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, що стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції понад 500 таких БМП.

Перед переговорами президент Зеленський повідомив, що в Україні планується налагодити виробництво БМП CV-90.

У січні 2023 року повідомлялося, що Швеція передасть Україні близько 50 БМП CV-90.

У травні українці вже закінчували навчання на CV-90.

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