RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сідали на аеродромі Миргород. ЗСУ розповіли, які виклики можуть бути з F-16 в Україні

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 10:06
Сідали на аеродромі Миргород. ЗСУ розповіли, які виклики можуть бути з F-16 в Україні - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після передавання винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, F-16 вже сідали в Україні на аеродромі у Миргороді під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році та "почувалися добре".

"Чекаємо зараз на реалізацію рішення, відразу, звичайно, ми війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі. Це ключ до успіху на землі, ми повинні це розуміти", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські злітно-посадкові смуги збудовані з бетонних плит зі швами, які необхідно "загладжувати".

"Наші інженерні служби працюють над цим. Ще F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети, це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті", — заявив спікер ПС.

Також Ігнат наголосив, що готувати потрібно не лише смуги, а й логістику з інфраструктурою, щоб росіяни не могли знищити літаки на аеродромах.

"Ми навчилися берегти людей та техніку, адаптувалися до умов", — резюмував він.

  • 20 серпня у Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на запитання про кількість, зазначив, це буде щонайменше 42 винищувачі.
  • Від Данії Україна отримає ще 19 літаків. Перші шість винищувачів буде передано вже під новий рік.
  • Радник Резнікова про F-16: Формується конфігурація – хто, чого, скільки й коли передасть.

Дивіться також: Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаавіаціяповітряні силиппоЮрій ІгнатF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 