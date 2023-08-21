Сідали на аеродромі Миргород. ЗСУ розповіли, які виклики можуть бути з F-16 в Україні
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після передавання винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, F-16 вже сідали в Україні на аеродромі у Миргороді під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році та "почувалися добре".
"Чекаємо зараз на реалізацію рішення, відразу, звичайно, ми війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі. Це ключ до успіху на землі, ми повинні це розуміти", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що українські злітно-посадкові смуги збудовані з бетонних плит зі швами, які необхідно "загладжувати".
"Наші інженерні служби працюють над цим. Ще F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети, це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті", — заявив спікер ПС.
Також Ігнат наголосив, що готувати потрібно не лише смуги, а й логістику з інфраструктурою, щоб росіяни не могли знищити літаки на аеродромах.
"Ми навчилися берегти людей та техніку, адаптувалися до умов", — резюмував він.
- 20 серпня у Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на запитання про кількість, зазначив, це буде щонайменше 42 винищувачі.
- Від Данії Україна отримає ще 19 літаків. Перші шість винищувачів буде передано вже під новий рік.
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