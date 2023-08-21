Сідали на аеродромі Миргород. ЗСУ розповіли, які виклики можуть бути з F-16 в Україні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після передавання винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, F-16 вже сідали в Україні на аеродромі у Миргороді під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році та "почувалися добре".

"Чекаємо зараз на реалізацію рішення, відразу, звичайно, ми війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі. Це ключ до успіху на землі, ми повинні це розуміти", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські злітно-посадкові смуги збудовані з бетонних плит зі швами, які необхідно "загладжувати".

"Наші інженерні служби працюють над цим. Ще F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети, це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті", — заявив спікер ПС.

Також Ігнат наголосив, що готувати потрібно не лише смуги, а й логістику з інфраструктурою, щоб росіяни не могли знищити літаки на аеродромах.

"Ми навчилися берегти людей та техніку, адаптувалися до умов", — резюмував він.

20 серпня у Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на запитання про кількість, зазначив, це буде щонайменше 42 винищувачі.

Від Данії Україна отримає ще 19 літаків. Перші шість винищувачів буде передано вже під новий рік.

Радник Резнікова про F-16: Формується конфігурація – хто, чого, скільки й коли передасть.

Дивіться також: Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.