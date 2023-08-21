Садились на аэродроме Миргород. ВСУ рассказали, какие вызовы могут быть с F-16 в Украине
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после передачи истребителей F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Ожидаем сейчас реализацию решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам нужно превосходство в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", — сказал Игнат.
Он отметил, что украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать".
"Наши инженерные службы работают над этим. Еще у F-16 есть проблема с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", — заявил спикер ВС.
Также Игнат подчеркнул, что готовить нужно не только полосы, но и логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.
"Мы научились беречь людей и технику, адаптировались к условиям", — резюмировал он.
- 20 августа в Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.
- От Дании Украина получит еще 19 самолетов. Первые шесть истребителей будут переданы уже под новый год.
- Советник Резникова об F-16: Формируется конфигурация – кто, чего, сколько и когда передаст.
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