Садились на аэродроме Миргород. ВСУ рассказали, какие вызовы могут быть с F-16 в Украине

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после передачи истребителей F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, F-16 уже садились в Украине на аэродроме в Миргороде во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году и "чувствовали себя хорошо".

"Ожидаем сейчас реализацию решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам нужно превосходство в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", — сказал Игнат.

Он отметил, что украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать".

"Наши инженерные службы работают над этим. Еще у F-16 есть проблема с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", — заявил спикер ВС.

Также Игнат подчеркнул, что готовить нужно не только полосы, но и логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.

"Мы научились беречь людей и технику, адаптировались к условиям", — резюмировал он.

20 августа в Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.

От Дании Украина получит еще 19 самолетов. Первые шесть истребителей будут переданы уже под новый год.

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