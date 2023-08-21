Советник Резникова об F-16: Формируется конфигурация - кто, чего, сколько и когда передаст

Решение о предоставлении Украине западных истребителей – это "полдела", так как для функционирования современной авиации в небе потребуются еще запчасти, обслуживание, вооружение, соответствующая инфраструктура и прочее. Об этом написал в Facebook советник министра обороны Алексей Копытько.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что вчера министр обороны Алексей Резников обозначил "контуры процесса", касающегося F-16. В частности, есть четкие договоренности по обучению пилотов и наземного персонала ("авиационная коалиция" из 11 стран подписала соответствующий меморандум в Вильнюсе). Это означает, что экипажи и техников "точно научат в том количестве, о котором договорились", отметил Копытько.

"Сейчас формируется конфигурация: кто, чего, сколько и когда передаст. Ибо самолеты – это полдела. Наземная инфраструктура (а там есть специальная техника). Боеприпасы (ракеты, бомбы, снаряды – дорогое удовольствие + мы не производим, надо от кого-то получать или покупать). Обслуживание и ремонт (запчасти – получать, покупать, производить по лицензии и т.д.)", - написал Копытько.

Он отметил, что все это также нужно будет внести в бюджет.

Сегодня в Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.

От Дании Украина получит еще 19 самолетов. Первые шесть истребителей будут переданы уже под новый год.

Смотрите также: Зеленский сел за штурвал истребителя F-16 – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.