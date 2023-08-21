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Радник Резнікова про F-16: Формується конфігурація – хто, чого, скільки і коли передасть

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 00:03
Радник Резнікова про F-16: Формується конфігурація – хто, чого, скільки і коли передасть - Фото
F-16 (Фото - Міноборони Данії)

Рішення про надання Україні західних винищувачів – це "пів справи", оскільки для функціонування сучасної авіації в небі будуть потрібні ще запчастини, обслуговування, озброєння, відповідна інфраструктура та інше. Про це написав у Facebook радник міністра оборони Олексій Копитько.

Він зазначив, що вчора міністр оборони Олексій Резніков окреслив "контури процесу", який стосується F-16. Зокрема, є чіткі домовленості щодо навчання пілотів та наземного персоналу ("авіаційна коаліція" з 11 країн підписала відповідний меморандум у Вільнюсі). Це означає, що екіпажі та техніків "точно навчать у тій кількості, про яку домовилися", зазначив Копитько.

"Наразі формується конфігурація: хто, чого, скільки і коли передасть. Бо літаки – це пів справи. Наземна інфраструктура (а там є спеціальна техніка). Боєприпаси (ракети, бомби, снаряди – дороге задоволення + ми не виробляємо, треба від когось отримувати або купувати) .Обслуговування та ремонт (запчастини – отримувати, купувати, виробляти за ліцензією тощо)", – написав Копитько.

Він зазначив, що все це також потрібно буде внести до бюджету.

  • Сьогодні у Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на запитання про кількість, зазначив, це буде щонайменше 42 винищувачі.
  • Від Данії Україна отримає ще 19 літаків. Перші шість винищувачів буде передано вже під новий рік.

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Оксана Житнюк
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військова допомогаавіаціяміноборониF-16Олексій Копитько
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