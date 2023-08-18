Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків. Про це з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомило агентство Reuters.

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Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять схвалення всіх необхідних запитів на передачу винищувачів Повітряним силам, щоб ті отримали машини відразу після закінчення підготовки льотного складу.

Ці дві країни, які будуть навчати українців, нещодавно запросили гарантії в США, щоб, коли прийде час, вони змогли передати Україні свої літаки.

Reuters пише, що держсекретар написав листа своїм колегам у Копенгагені та Амстердамі, запевнивши їх, що запити щодо бортів будуть схвалені.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як щодо передачі Україні винищувачів F-16, так і щодо навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", – йдеться у листі Блінкена, пише агентство.





Данія має 43 F-16, причому 30 з них – в активній експлуатації. Країна планує зняти F-16 з озброєння у період з кінця 2023 до кінця 2025 року (їх замінять сучасними F-35A). Нідерланди використовують 24 F-16, придатні для оперативного розгортання. Також країна має додаткові 18 F-16, які не використовуються і "можуть отримати інше призначення".Данія має 43 F-16, причому 30 з них – в активній експлуатації. Країна планує зняти F-16 з озброєння у період з кінця 2023 до кінця 2025 року (їх замінять сучасними F-35A).

Глава Держдепартаменту зазначив письмово, що "дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії, що триває, і порушення суверенітету".

Координатор зовнішньої політики США запевнив, що схвалення запитів третіх країн щодо допомоги Україні в авіакоаліції дасть Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання".

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Скільки бортів Нідерланди та Данія передадуть (і як швидко) після курсу навчання авіаторів, невідомо. Поки що не було чітких запевнень влади цих країн, що вони гарантовано відправлять винищувачі Повітряним силам ЗСУ.

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягувалася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.

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