Білий дім: США готові навчати українців на F-16, якщо Європа створить можливості для цього
12.08.2023, 06:21
Джон Кірбі (Фото: EPA)
США готові навчати українських льотчиків на винищувачах F-16, якщо Європа створить відповідні умови. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його Reuters.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Вашингтон відкритий для навчання льотчиків на американських винищувачах, якщо у Європі створять можливості для такого.
Він зазначив, що США прагнуть продовжити навчання українських військових.
Раніше стало відомо, що під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатись на винищувачах F-16.
- 1 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.
- 11 липня в МО повідомили, що коаліцію з підготовки льотчиків та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
- 2 серпня CNN повідомив, що США поки не отримали від європартнерів остаточного плану навчання на F-16.
- За словами спікера Повітряних сил, "десятки" льотчиків уже готові розпочати тренування за кордоном.
- Україна розраховує на кілька десятків літаків.
Читайте також: Бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться з 2024-го – подробиці від WP
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі