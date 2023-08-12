Білий дім: США готові навчати українців на F-16, якщо Європа створить можливості для цього

США готові навчати українських льотчиків на винищувачах F-16, якщо Європа створить відповідні умови. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його Reuters.

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За його словами, Вашингтон відкритий для навчання льотчиків на американських винищувачах, якщо у Європі створять можливості для такого.

Він зазначив, що США прагнуть продовжити навчання українських військових.

Раніше стало відомо, що під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатись на винищувачах F-16.

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