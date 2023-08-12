Белый дом: США готовы обучать украинцев на F-16, если Европа создаст возможности для этого

США готовы обучать украинских летчиков на истребителях F-16, если Европа создаст соответствующие условия. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Reuters.

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По его словам, Вашингтон открыт для обучения летчиков на американских истребителях, если в Европе создадут возможности для подобного.

Он отметил, что США стремятся продолжить обучение украинских военных.

Ранее стало известно, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться на истребителях F-16.

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