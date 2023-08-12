UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом: США готовы обучать украинцев на F-16, если Европа создаст возможности для этого

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 06:21
Белый дом: США готовы обучать украинцев на F-16, если Европа создаст возможности для этого - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

США готовы обучать украинских летчиков на истребителях F-16, если Европа создаст соответствующие условия. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Reuters.

По его словам, Вашингтон открыт для обучения летчиков на американских истребителях, если в Европе создадут возможности для подобного. 

Он отметил, что США стремятся продолжить обучение украинских военных.

Ранее стало известно, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться на истребителях F-16.

Читайте также: Боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется с 2024-го – подробности от WP 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьбелый домджон кирбиистребителиf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 