Белый дом: США готовы обучать украинцев на F-16, если Европа создаст возможности для этого
12.08.2023, 06:21
Джон Кирби (Фото: EPA)
США готовы обучать украинских летчиков на истребителях F-16, если Европа создаст соответствующие условия. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Reuters.
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По его словам, Вашингтон открыт для обучения летчиков на американских истребителях, если в Европе создадут возможности для подобного.
Он отметил, что США стремятся продолжить обучение украинских военных.
Ранее стало известно, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться на истребителях F-16.
- 1 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.
- 11 июля в МО сообщили, что коалиция по подготовке летчиков и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
- 2 августа CNN сообщил, что США пока не получили от европартнеров окончательного плана обучения на F-16.
- По словам спикера Воздушных сил, "десятки" летчиков уже готовы приступить к тренировкам за рубежом.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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