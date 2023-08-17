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Росія намагається вибити авіабази та злітно-посадкові смуги для Су-24 з ракетами союзників — FT

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 11:25
Росія намагається вибити авіабази та злітно-посадкові смуги для Су-24 з ракетами союзників — FT - Фото
Крилата ракета Storm Shadow (Фото: MBDA Systems)

Британська газета Financial Times написала, що посилені атаки Росії на цілі в українському тилу, ймовірно, мають насамперед одну мету: позбавити Сили оборони можливості запускати з бомбардувальників Су-24 крилаті ракети середньої дальності Storm Shadow/SCALP-EG. Видання наводить думку, що Україні для успіху потрібні ще німецькі Taurus та американські ATACMS.

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У середині серпня була наймасштабніша ракетна атака росіян на заході України: вони цілилися "в авіабази, злітно-посадкові смуги та центр підготовки пілотів", пише FT.

Журналісти з посиланням на співрозмовників повідомили, що Сили оборони та їхні союзники розглядають ці удари як частину спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.

Щоб уникнути враження ракетами та дронами, українські авіатори постійно перебазують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал, а льотчики курсують в Україні десятками авіабаз та комерційних аеропортів.

Читайте також: WSJ: США переконали Єгипет не постачати ракети росіянам, але щодо зброї для ЗСУ не дотиснули 

Генерал Фредерік "Бен" Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, вважає, що "просто зараз ми маємо завантажити ATACMS, Taurus, більше Storm Shadows та інші системи великої дальності на транспортні літаки C17, і якнайшвидше доставити їх до України".

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний контрнаступ" в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів, США та Німеччина, як і раніше, відмовляються надавати ЗСУ балістичні ATACMS та крилаті Taurus відповідно. Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро і не у великій кількості.

За його словами, це потрібно зробити терміново, тому що Росія "відчайдушно" хоче, щоб ЗСУ не отримали додаткові та нові можливості завдавати ударів по їхніх базах у Криму.

На думку Ходжеса, авіаудари Росії по українських авіабазах були спробою запобігти такому поворотному моменту у війні: "Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, — це отримання Україною можливості почати регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах".

Євген Пилипенко
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війнаавіаціясу-24крилата ракетаStorm ShadowSCALP-EG
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