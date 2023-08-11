WSJ: США переконали Єгипет не постачати ракети росіянам, але щодо зброї для ЗСУ не дотиснули

Єгипет планував відправити ракети до Росії, але на початку цього року відмовився від цього плану під тиском США. Однак від постачання зброї до України Єгипет поки що теж відмовляється, пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних єгипетських та американських офіційних осіб.

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Співрозмовники журналістів стверджують, що Єгипет "чинить опір" проханням високопосадовців США відправити зброю в Україну, що створює перешкоду для зусиль адміністрації президента Штатів Джо Байдена щодо забезпечення зброєю українських сил для проведення контрнаступу.

За словами співрозмовників видання, міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до Єгипту з проханням замість того, щоб постачати зброю в РФ, відправити її українським силам. Остін нібито просив про це в березні, але на той час лідери Єгипту поводилися "ухильно". З того часу високопосадовці США неодноразово поверталися до цього прохання, йдеться в матеріалі WSJ.

За словами офіційного представника США, Штати попросили Єгипет передати Україні артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю. У розмовах з офіційними особами США Єгипет остаточно не відхилив запити, але єгипетські офіційні особи заявили в приватному порядку, що не планують відправляти зброю.

Один із чиновників Держдепу сказав журналістам, що обговорення з єгипетськими партнерами взаємної зацікавленості у припиненні війни "продуктивні та продовжуються".

У квітні 2023-го газета WP з посиланням на злиті в мережу документи Пентагону писала, що Єгипет, який раніше планував експортувати реактивні снаряди для РСЗВ росіянам, "після дипломатичного наступу Вашингтона" нібито схвалив виробництво боєприпасів для ЗСУ.

До цього Єгипет нібито таємно обіцяв росіянам 40 000 снарядів до "Градів" та порох.

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