WSJ: США убедили Египет не поставлять ракеты россиянам, но по оружию для ВСУ не дожали

Египет планировал отправить ракеты в Россию, но в начале этого года отказался от этого плана под давлением США. Однако от поставок оружия в Украину Египет пока тоже отказывается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских и американских официальных лиц.

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Собеседники журналистов утверждают, что Египет "сопротивляется" просьбам высокопоставленных лиц США отправить оружие в Украину, что создает препятствие для усилий администрации президента Штатов Джо Байдена по обеспечению оружием украинских сил для проведения контрнаступления.

По словам собеседников издания, министр обороны США Ллойд Остин обратился к Египту с просьбой вместо того, чтобы поставлять оружие в РФ, отправить его украинским силам. Остин якобы просил об этом в марте, но в то время лидеры Египта вели себя "уклончиво". С тех пор высокопоставленные официальные лица США неоднократно возвращались к этой просьбе, говорится в материале WSJ.

По словам официального представителя США, Штаты попросили Египет передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие. В беседах с официальными лицами США Египет окончательно не отклонил запросы, но египетские официальные лица заявили в частном порядке, что не планируют отправлять оружие.

Один из чиновников Госдепа сказал журналистам, что обсуждения с египетскими партнерами взаимной заинтересованности в прекращении войны "продуктивны и продолжаются".

В апреле 2023-го газета WP со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона писала, что Египет, который ранее якобы планировал экспортировать реактивные снаряды для РСЗО россиянам, "после дипломатического наступления Вашингтона" якобы одобрил производство боеприпасов для ВСУ.

До этого Египет якобы тайно обещал россиянам 40 000 снарядов к "Градам" и порох.

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