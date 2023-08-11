WSJ: США убедили Египет не поставлять ракеты россиянам, но по оружию для ВСУ не дожали
Египет планировал отправить ракеты в Россию, но в начале этого года отказался от этого плана под давлением США. Однако от поставок оружия в Украину Египет пока тоже отказывается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских и американских официальных лиц.
Собеседники журналистов утверждают, что Египет "сопротивляется" просьбам высокопоставленных лиц США отправить оружие в Украину, что создает препятствие для усилий администрации президента Штатов Джо Байдена по обеспечению оружием украинских сил для проведения контрнаступления.
По словам собеседников издания, министр обороны США Ллойд Остин обратился к Египту с просьбой вместо того, чтобы поставлять оружие в РФ, отправить его украинским силам. Остин якобы просил об этом в марте, но в то время лидеры Египта вели себя "уклончиво". С тех пор высокопоставленные официальные лица США неоднократно возвращались к этой просьбе, говорится в материале WSJ.
По словам официального представителя США, Штаты попросили Египет передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие. В беседах с официальными лицами США Египет окончательно не отклонил запросы, но египетские официальные лица заявили в частном порядке, что не планируют отправлять оружие.
Один из чиновников Госдепа сказал журналистам, что обсуждения с египетскими партнерами взаимной заинтересованности в прекращении войны "продуктивны и продолжаются".
- В апреле 2023-го газета WP со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона писала, что Египет, который ранее якобы планировал экспортировать реактивные снаряды для РСЗО россиянам, "после дипломатического наступления Вашингтона" якобы одобрил производство боеприпасов для ВСУ.
- До этого Египет якобы тайно обещал россиянам 40 000 снарядов к "Градам" и порох.
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