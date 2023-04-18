Египет "передумал" снабжать боеприпасами Россию и теперь делает снаряды для Украины — WP
Американская газета Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона утверждает, что Египет, который ранее якобы планировал экспортировать реактивные снаряды для РСЗО россиянам, "после дипломатического наступления Вашингтона" одобрил производство боеприпасов для Сил обороны Украины.
Приостановка египетского плана по снабжению оккупантов снарядами произошла, говорится в статье, в марте 2023 года "после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США".
"Ас-Сиси в начале марта отказался от планов снабжения Москвы. <...> В качестве очевидной дипломатической победы администрации Байдена в новом просочившемся документе говорится, что Египет отложил сделку с Москвой и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для передачи Украине", – пишет газета.
В слитом документе, аутентичность которого не подтверждена, говорится, что Каир якобы намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой военной техники США, в том числе истребителей F-35 и ЗРК Patriot.
Издание уточняет, однако, что в сливе не указано, реанимировал ли затем Египет "план Москвы" и передал ли уже США боеприпасы.
Один западный посол в Каире сказал WP, что по утечкам из Пентагона видно, что Египет мог "недооценить реакцию США на возможную поставку оружия в Россию" и хотел "максимально увеличить свою выгоду с обеих сторон".
В конце февраля в Каир приезжали топ-чиновники Белого дома и Госдепартамента по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгурк и Барбара Лиф соответственнео, а в марте – министр обороны США Ллойд Остин. В документе из сливов за 9 марта (на следующий день после визита главы Пентагона) говорится, что Каир одобрил продажу снарядов США.
- 10 апреля 2023 года в Белом доме сообщили, что президент США Байден в курсе об утечке секретных документов, но точных ее масштабов там пока не знают.
- Правительство США считает, что КНДР тайно поставляет России артиллерийские снаряды и что Китай якобы рассматривает такой же вариант.
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