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Египет "передумал" снабжать боеприпасами Россию и теперь делает снаряды для Украины — WP

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 10:07
Египет
Абдель Фатах Ас-Сиси и Владимир Путин в 2019 году (фото - ЕРА)

Американская газета Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона утверждает, что Египет, который ранее якобы планировал экспортировать реактивные снаряды для РСЗО россиянам, "после дипломатического наступления Вашингтона" одобрил производство боеприпасов для Сил обороны Украины.

Приостановка египетского плана по снабжению оккупантов снарядами произошла, говорится в статье, в марте 2023 года "после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США".

"Ас-Сиси в начале марта отказался от планов снабжения Москвы. <...> В качестве очевидной дипломатической победы администрации Байдена в новом просочившемся документе говорится, что Египет отложил сделку с Москвой и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для передачи Украине", – пишет газета.

СПРАВКА. 11 апреля WP сообщила, что президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси в феврале якобы договорился с Москвой о поставке стране-террористу до 40 000 122-мм реактивных снарядов "Sakr-45", которые могут использоваться в российских РСЗО. Россияне запросили закупку 15 000 ракет по цене $1100 за штуку, но Ас-Сиси приказал подчиненным закупить необходимые материалы для производства до 40 000 ракет. Он якобы поручил своим подчиненным держать проект в секрете "во избежание проблем с Западом". Официальный Каир все отрицает. Представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что нет никаких признаков того, что Египет выполнил план.

В слитом документе, аутентичность которого не подтверждена, говорится, что Каир якобы намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой военной техники США, в том числе истребителей F-35 и ЗРК Patriot.

Издание уточняет, однако, что в сливе не указано, реанимировал ли затем Египет "план Москвы" и передал ли уже США боеприпасы.

Один западный посол в Каире сказал WP, что по утечкам из Пентагона видно, что Египет мог "недооценить реакцию США на возможную поставку оружия в Россию" и хотел "максимально увеличить свою выгоду с обеих сторон".

В конце февраля в Каир приезжали топ-чиновники Белого дома и Госдепартамента по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгурк и Барбара Лиф соответственнео, а в марте – министр обороны США Ллойд Остин. В документе из сливов за 9 марта (на следующий день после визита главы Пентагона) говорится, что Каир одобрил продажу снарядов США.

Читайте разбор: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски это несет для Украины

Євген Пилипенко
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боеприпасы война Египет РСЗО военная помощь Абдель Фатах Ас-Сиси
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