Египет "передумал" снабжать боеприпасами Россию и теперь делает снаряды для Украины — WP

Американская газета Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона утверждает, что Египет, который ранее якобы планировал экспортировать реактивные снаряды для РСЗО россиянам, "после дипломатического наступления Вашингтона" одобрил производство боеприпасов для Сил обороны Украины.

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Приостановка египетского плана по снабжению оккупантов снарядами произошла, говорится в статье, в марте 2023 года "после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США".

"Ас-Сиси в начале марта отказался от планов снабжения Москвы. <...> В качестве очевидной дипломатической победы администрации Байдена в новом просочившемся документе говорится, что Египет отложил сделку с Москвой и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для передачи Украине", – пишет газета.

СПРАВКА. 11 апреля WP сообщила, что президент Египта . 11 апреля WP сообщила, что президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси в феврале якобы договорился с Москвой о поставке стране-террористу до 40 000 122-мм реактивных снарядов "Sakr-45", которые могут использоваться в российских РСЗО. Россияне запросили закупку 15 000 ракет по цене $1100 за штуку, но Ас-Сиси приказал подчиненным закупить необходимые материалы для производства до 40 000 ракет. Он якобы поручил своим подчиненным держать проект в секрете "во избежание проблем с Западом". Официальный Каир все отрицает. Представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что нет никаких признаков того, что Египет выполнил план.

В слитом документе, аутентичность которого не подтверждена, говорится, что Каир якобы намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой военной техники США, в том числе истребителей F-35 и ЗРК Patriot.

Издание уточняет, однако, что в сливе не указано, реанимировал ли затем Египет "план Москвы" и передал ли уже США боеприпасы.

Один западный посол в Каире сказал WP, что по утечкам из Пентагона видно, что Египет мог "недооценить реакцию США на возможную поставку оружия в Россию" и хотел "максимально увеличить свою выгоду с обеих сторон".

В конце февраля в Каир приезжали топ-чиновники Белого дома и Госдепартамента по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгурк и Барбара Лиф соответственнео, а в марте – министр обороны США Ллойд Остин. В документе из сливов за 9 марта (на следующий день после визита главы Пентагона) говорится, что Каир одобрил продажу снарядов США.

10 апреля 2023 года в Белом доме сообщили, что президент США Байден в курсе об утечке секретных документов, но точных ее масштабов там пока не знают.

Правительство США считает, что КНДР тайно поставляет России артиллерийские снаряды и что Китай якобы рассматривает такой же вариант.

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Євген Пилипенко

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