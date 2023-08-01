Неточність ракет С-200 може спонукати партнерів дати Україні нові системи наведення – експерт

Україна, зважаючи на все, почала використовувати перероблені для ударів по наземних цілях старі ракети С-200 – вони далекобійні, але неточні. Це може активізувати партнерів України, щоб вони передали українським військам точніші системи наведення та управління. Про це розповів для матеріалу LIGA.net, присвяченого порівнянню С-200 і ATACMS, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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На думку Каткова, порівнювати С-200 і ATACMS некоректно, попри те, що вони мають порівнянну дальність.

"ATACMS має точність до 10 метрів. С-200 – навряд чи. Різні режими керування і все інше. Не думаю, що ATACMS можна замінити", – пояснює він.

Експерт зазначив, що ATACMS було розроблено саме для ударів по наземних цілях, а "ми граємо, на чому є".

"Можливо, поява С-200 спонукає партнерів передати нам не готові рішення, як ATACMS, але більш точні системи наведення і керування", – каже Катков.

Недостатня точність С-200 і можлива цивільна шкода теоретично можуть вилитися у політичні проблеми.

Партнери України повторюють, що вони не схвалюють удари по території Росії, але Україна сама ухвалює рішення, а причина обстрілів РФ – війна, яку розпочав Кремль.

Ексспікер Генштабу Владислав Селезньов змін риторики не очікує. Але якщо докори партнерів і з’являться, то, на думку експерта, Україна матиме відповідь: "Ви не хочете, щоб ми били не дуже точними ракетами, – то дайте точні ATACMS".

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

22 липня 2023 року The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що в адміністрації президента США не відбулося жодних змін і не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом кількох місяців, попри очікування суспільства.

24 липня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що далекобійні ракетні системи ATACMS дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси й кораблі, що стоять у портах.

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