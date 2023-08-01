Неточність ракет С-200 може спонукати партнерів дати Україні нові системи наведення – експерт
Україна, зважаючи на все, почала використовувати перероблені для ударів по наземних цілях старі ракети С-200 – вони далекобійні, але неточні. Це може активізувати партнерів України, щоб вони передали українським військам точніші системи наведення та управління. Про це розповів для матеріалу LIGA.net, присвяченого порівнянню С-200 і ATACMS, головний редактор Defense Express Олег Катков.
На думку Каткова, порівнювати С-200 і ATACMS некоректно, попри те, що вони мають порівнянну дальність.
"ATACMS має точність до 10 метрів. С-200 – навряд чи. Різні режими керування і все інше. Не думаю, що ATACMS можна замінити", – пояснює він.
Експерт зазначив, що ATACMS було розроблено саме для ударів по наземних цілях, а "ми граємо, на чому є".
"Можливо, поява С-200 спонукає партнерів передати нам не готові рішення, як ATACMS, але більш точні системи наведення і керування", – каже Катков.
Недостатня точність С-200 і можлива цивільна шкода теоретично можуть вилитися у політичні проблеми.
Партнери України повторюють, що вони не схвалюють удари по території Росії, але Україна сама ухвалює рішення, а причина обстрілів РФ – війна, яку розпочав Кремль.
Ексспікер Генштабу Владислав Селезньов змін риторики не очікує. Але якщо докори партнерів і з’являться, то, на думку експерта, Україна матиме відповідь: "Ви не хочете, щоб ми били не дуже точними ракетами, – то дайте точні ATACMS".
- 22 липня 2023 року The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що в адміністрації президента США не відбулося жодних змін і не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом кількох місяців, попри очікування суспільства.
- 24 липня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що далекобійні ракетні системи ATACMS дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси й кораблі, що стоять у портах.
Читайте також: Розбір | С-200. Чи може стара радянська ракета стати українським ATACMS
Коментарі