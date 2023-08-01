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Неточность ракет С-200 может сподвигнуть партнеров дать Украине системы наведения: эксперт

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 23:56
Неточность ракет С-200 может сподвигнуть партнеров дать Украине системы наведения: эксперт - Фото
Ракета 5В21 комплекса С-200 (фото: EPA)

Украина, судя по всему, начала использовать переделанные для ударов по наземным целям старые ракеты С-200 – они дальнобойные, но неточные. Это может активизировать партнеров Украины, чтобы они передали украинским войскам более точные системы наведения и управления. Об этом рассказал для материала LIGA.net, посвященного сравнению С-200 и ATACMS, главред Defense Express Олег Катков.

По мнению Каткова, сравнивать С-200 и ATACMS некорректно, несмотря на то, что у них сопоставимая дальность.

"ATACMS имеет точность до 10 метров. С-200 – вряд ли. Различные режимы управления и все остальное. Не думаю, что ATACMS можно заменить", – объясняет он.

Эксперт отметил, что ATACMS были разработаны именно для ударов по наземным целям, а "мы играем, на чем есть".

"Возможно, появление С-200 активизирует партнеров передать нам не готовые решения, как ATACMS, но более точные системы наведения и управления", – говорит Катков.

Недостаточная точность С-200 и возможный гражданский ущерб теоретически могут вылиться в политические проблемы.

Партнеры Украины повторяют, что они не одобряют удары по территории России, но Украина сама принимает решение, а первопричина обстрелов РФ – война, которую начал Кремль.

Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев изменений риторики не ожидает. Но если упреки партнеров и появятся, то, по мнению эксперта, у Украины будет ответ: "Вы не хотите, чтобы мы били не очень точными ракетами, – тогда дайте точные ATACMS".

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
  • 22 июля 2023 года The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщило, что в администрации президента США не произошло никаких изменений и не было никакой предметной дискуссии по поводу поставки Украине ATACMS в течение нескольких месяцев, несмотря на ожидания общества.
  • 24 июля спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что дальнобойные ракетные системы ATACMS позволили бы Украине уничтожать российские береговые ракетные комплексы и стоящие в портах корабли.

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Наталья Медведева
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