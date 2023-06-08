"Зростає процент жирів у маслі". Кулебу запитали про F-16 – відповів словами Подерв'янського
"Політичний задум" передбачав початок навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 американського виробництва із червня. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів в ефірі програми "Сніданок на 1+1" на запитання "Наші вже навчаються? Коли F-16 будуть?"
Він додав, що зараз вирішуються вже суто технічні моменти переходу на нові системи озброєння: "Зараз військові працюють над тим, щоби це все організувати, це непростий процес".
"Але коаліція ця, вона, скажімо так, міцнішає. Як сказав класик, "щодня зростає процент жирів у маслі", – зацитував Кулеба автора сатиричної п'єси "Гамлєт" Леся Подерв'янського.
Міністр запевнив, що "у нас щодня посилюється авіакоаліція" та "все буде".
"Я говорив і ще скажу: все буде. Будуть F-16. Потрібно просто вирішити технічні моменти. Все буде добре, ми переможемо", – наголосив глава МЗС.
У тому ж інтерв'ю Кулеба відповів на припущення, що союзники направлять війська в Україну.
- 6 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від деяких партнерів "серйозну, потужну пропозицію" щодо F-16.
- Раніше він заявив, що поки Україна не має F-16, необхідно створити "коаліцію" ЗРК Patriot.
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