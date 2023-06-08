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"Зростає процент жирів у маслі". Кулебу запитали про F-16 – відповів словами Подерв'янського

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 13:03
Дмитро Кулеба (скриншот з трансляції 1+1)

"Політичний задум" передбачав початок навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 американського виробництва із червня. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів в ефірі програми "Сніданок на 1+1" на запитання "Наші вже навчаються? Коли F-16 будуть?"

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Він додав, що зараз вирішуються вже суто технічні моменти переходу на нові системи озброєння: "Зараз військові працюють над тим, щоби це все організувати, це непростий процес".

"Але коаліція ця, вона, скажімо так, міцнішає. Як сказав класик, "щодня зростає процент жирів у маслі", – зацитував Кулеба автора сатиричної п'єси "Гамлєт" Леся Подерв'янського.

Міністр запевнив, що "у нас щодня посилюється авіакоаліція" та "все буде".

"Я говорив і ще скажу: все буде. Будуть F-16. Потрібно просто вирішити технічні моменти. Все буде добре, ми переможемо", – наголосив глава МЗС.

У тому ж інтерв'ю Кулеба відповів на припущення, що союзники направлять війська в Україну.

Читайте також: МЗС Британії про погрози Кремля через F-16: Пронизливих звуків із Росії буде більше

Євген Пилипенко
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війнаДмитро КулебаавіаціявинищувачкоаліціяF-16Лесь Подерв’янський
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