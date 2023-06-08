"Зростає процент жирів у маслі". Кулебу спросили об F-16 – ответил словами Подервянского

"Политический замысел" предполагал начало обучения украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства с июня. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил в эфире программы "Сніданок на 1+1" на вопрос "Наши уже обучаются? Когда F-16 будут?"

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Он добавил, что сейчас решаются уже сугубо технические моменты перехода на новые системы вооружения: "Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать, это непростой процесс".

"Но коалиция эта, она, скажем так, крепчает. Как сказал классик, "щодня зростає процент жирів у маслі", – процитировал Кулеба автора сатирической пьесы "Гамлет" Леся Подервянского.

Министр заверил, что "у нас ежедневно усиливается авиакоалиция" и "все будет".

"Я говорил и еще скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты. Все будет хорошо, мы победим", – подчеркнул глава МИД.

В том же интервью Кулеба ответил на предположение, что союзники направят войска в Украину.

6 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по F-16.

Ранее он заявил, что пока у Украины нет F-16, необходимо создать "коалицию" ЗРК Patriot.

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