Данія заявила про готовність дати ЗСУ F-16, якщо буде коаліція та згода США
Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни, і якщо буде схвалення США. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає канал Nyheder.
"Данія не може сама пожертвувати бойові літаки. Для цього потрібна коаліція країн, якщо ми хочемо надати Україні бойові військово-повітряні сили і утримувати їх. Ми також не можемо вирішити це самотужки, оскільки для цього потрібен дозвіл США, оскільки F16 – це літак американської розробки", – сказав голова оборонного відомства Данії.
Він наголосив, що уряд ще не ухвалив остаточного рішення про відправку літаків F-16, але зазначив, що Данія залишиться "однією з провідних країн, коли справа доходить до допомоги Україні".
- Міністр оборони Рєзніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.
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