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Данія заявила про готовність дати ЗСУ F-16, якщо буде коаліція та згода США

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17.06.2023, 18:09
Данія заявила про готовність дати ЗСУ F-16, якщо буде коаліція та згода США - Фото
Винищувач F-16, фото - Depositphotos

Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни, і якщо буде схвалення США. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає канал Nyheder.

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"Данія не може сама пожертвувати бойові літаки. Для цього потрібна коаліція країн, якщо ми хочемо надати Україні бойові військово-повітряні сили і утримувати їх. Ми також не можемо вирішити це самотужки, оскільки для цього потрібен дозвіл США, оскільки F16 – це літак американської розробки", – сказав голова оборонного відомства Данії.

Він наголосив, що уряд ще не ухвалив остаточного рішення про відправку літаків F-16, але зазначив, що Данія залишиться "однією з провідних країн, коли справа доходить до допомоги Україні".

  • Міністр оборони Рєзніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.

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Оксана Житнюк
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