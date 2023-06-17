Данія заявила про готовність дати ЗСУ F-16, якщо буде коаліція та згода США

Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни, і якщо буде схвалення США. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає канал Nyheder.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Данія не може сама пожертвувати бойові літаки. Для цього потрібна коаліція країн, якщо ми хочемо надати Україні бойові військово-повітряні сили і утримувати їх. Ми також не можемо вирішити це самотужки, оскільки для цього потрібен дозвіл США, оскільки F16 – це літак американської розробки", – сказав голова оборонного відомства Данії.

Він наголосив, що уряд ще не ухвалив остаточного рішення про відправку літаків F-16, але зазначив, що Данія залишиться "однією з провідних країн, коли справа доходить до допомоги Україні".

Міністр оборони Рєзніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.

Читайте також: Літаки, ППО та інтрига від Британії. Як пройшов Рамштайн і чого чекати від комісії з НАТО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.