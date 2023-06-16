Україна отримає та поставить на озброєння F-16 не раніше нового року – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж це передбачено стандартними тренувальними програмами, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.

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"Усі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб опанувати F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, уночі, у парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично", – сказав Резніков.

Він нагадав, що українські військовослужбовці раніше навчилися на САУ CAESAR за три тижні замість трьох місяців, а систему ППО Patriot опанували за 10 тижнів замість 10 місяців.

Журналістка уточнила у Резнікова щодо термінів, коли в Україні літатимуть F-16. Він зазначив, що потрібно дочекатися тренувальної програми, в якій будуть "чітко зрозумілі всі етапи", і тоді можна буде сказати, скільки це займе місяців.

"У будь-якому випадку, міряймо, що щонайменше шість місяців <...> Тому що, якщо зараз очікування – це пів року, а за шість місяців не полетить літак, нам скажуть: "Зрада!", – сказав Резніков.

На уточнення про те, що Україна отримає та поставить на озброєння F-16 щонайменше з нового року, міністр відповів: "Не раніше".

Коментуючи результати 13-го засідання у форматі "Рамштайн", Резніков висловив упевненість у тому, що "пташина коаліція" точно буде сформована.

Після заяви генсека НАТО Столтенберга про те, що навчання українських льотчиків на F-16 вже нібито почалися, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде".

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