RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна отримає та поставить на озброєння F-16 не раніше нового року – Резніков

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 22:48
Україна отримає та поставить на озброєння F-16 не раніше нового року – Резніков - Фото
Олексій Резніков, міністр оборони України (фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж це передбачено стандартними тренувальними програмами, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Усі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб опанувати F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, уночі, у парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично", – сказав Резніков.

Він нагадав, що українські військовослужбовці раніше навчилися на САУ CAESAR за три тижні замість трьох місяців, а систему ППО Patriot опанували за 10 тижнів замість 10 місяців.

Журналістка уточнила у Резнікова щодо термінів, коли в Україні літатимуть F-16. Він зазначив, що потрібно дочекатися тренувальної програми, в якій будуть "чітко зрозумілі всі етапи", і тоді можна буде сказати, скільки це займе місяців.

"У будь-якому випадку, міряймо, що щонайменше шість місяців <...> Тому що, якщо зараз очікування – це пів року, а за шість місяців не полетить літак, нам скажуть: "Зрада!", – сказав Резніков.

На уточнення про те, що Україна отримає та поставить на озброєння F-16 щонайменше з нового року, міністр відповів: "Не раніше".

  • Коментуючи результати 13-го засідання у форматі "Рамштайн", Резніков висловив упевненість у тому, що "пташина коаліція" точно буде сформована.
  • Після заяви генсека НАТО Столтенберга про те, що навчання українських льотчиків на F-16 вже нібито почалися, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде".

Читайте також: Літаки, ППО та інтрига від Британії. Як пройшов Рамштайн і чого чекати від комісії з НАТО

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійськова допомогаавіаціявинищувачОлексій РезніковF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 