Дания заявила о готовности дать ВСУ F-16, если будет коалиция и согласие США
Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны, и если будет одобрение со стороны США. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает канал Nyheder.
"Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты. Для этого требуется коалиция стран, если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их. Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F16 – это самолет американской разработки", – сказал глава оборонного ведомства Дании.
Он подчеркнул, что правительство еще не приняло окончательного решения об отправке самолетов F-16, но отметил, что Дания останется "одной из ведущих стран, когда дело доходит до помощи Украине".
- Министр обороны Резников уверен, что украинские летчики смогут освоить западные истребители F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.
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