UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дания заявила о готовности дать ВСУ F-16, если будет коалиция и согласие США

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 18:09
Дания заявила о готовности дать ВСУ F-16, если будет коалиция и согласие США - Фото
Винищувач F-16, фото - Depositphotos

Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны, и если будет одобрение со стороны США. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает канал Nyheder.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты. Для этого требуется коалиция стран, если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их. Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F16 – это самолет американской разработки", – сказал глава оборонного ведомства Дании.

Он подчеркнул, что правительство еще не приняло окончательного решения об отправке самолетов F-16, но отметил, что Дания останется "одной из ведущих стран, когда дело доходит до помощи Украине".

  • Министр обороны Резников уверен, что украинские летчики смогут освоить западные истребители F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.

Читайте также: Самолеты, ПВО и интрига от Британии. Как прошел Рамштайн и чего ждать от комиссии из НАТО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
f-16данияистребительвоенная помощьсамолетавиация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 