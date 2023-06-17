Дания заявила о готовности дать ВСУ F-16, если будет коалиция и согласие США

Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны, и если будет одобрение со стороны США. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает канал Nyheder.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты. Для этого требуется коалиция стран, если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их. Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F16 – это самолет американской разработки", – сказал глава оборонного ведомства Дании.

Он подчеркнул, что правительство еще не приняло окончательного решения об отправке самолетов F-16, но отметил, что Дания останется "одной из ведущих стран, когда дело доходит до помощи Украине".

Министр обороны Резников уверен, что украинские летчики смогут освоить западные истребители F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.

Читайте также: Самолеты, ПВО и интрига от Британии. Как прошел Рамштайн и чего ждать от комиссии из НАТО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.