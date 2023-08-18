Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов тотчас, как будет завершена подготовка летчиков. Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщило агентство Reuters.

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Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят одобрение всех необходимых запросов на передачу истребителей Воздушным силам, чтобы те получили машины сразу же по окончании подготовки летного состава.

Эти две страны, которые обучат украинцев, недавно запросили гарантии у США, что они смогут передать Украине свои самолеты.

Reuters пишет, что госсекретарь направил письма своим коллегам в Копенгагене и Амстердаме, заверив их в том, что запросы насчет бортов будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в отношении передачи Украине истребителей F-16, так и в отношении обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкена, пишет агентство.





Дания имеет 43 F-16, причем 30 из них – в активной эксплуатации. Страна планирует снять F-16 с вооружения в период с конца 2023 до конца 2025 года (их заменят на современные F-35A). Нидерланды используют 24 F-16, пригодных для оперативного развертывания. Также у страны есть дополнительные 18 F-16, которые не используются и "могут получить другое назначение".Дания имеет 43 F-16, причем 30 из них – в активной эксплуатации. Страна планирует снять F-16 с вооружения в период с конца 2023 до конца 2025 года (их заменят на современные F-35A).

Глава Госдепартамента отметил письменно, что "очень важно, чтобы Украина могла защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения суверенитета".

Координатор внешней политики США заверил, что одобрение запросов третьих стран насчет помощи Украине по авиакоалиции даст Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".

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Сколько бортов Нидерланды и Дания передадут (и как быстро) после курса обучения авиаторов, неизвестно. Пока не было четких заверений властей этих стран, что они гарантировано отправят истребители Воздушным силам ВСУ.

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.

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