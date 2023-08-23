Українські захисники з 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" встановили державний прапор у селі Роботине на на Мелітопольському напрямку. Відео опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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"Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!", – написав він.
У 47 ОМБр повідомили, що український прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій окупантами школі.
На відео дрон облітає понівечену будівлю, на даху якої встановлено прапор України.
22 серпня воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.
У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.
- 23 серпня у Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.
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