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Бійці ЗСУ встановили український прапор у Роботиному – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 19:40
Відео: Головнокомандувач ЗСУ
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Українські захисники з 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" встановили державний прапор у селі Роботине на на Мелітопольському напрямку. Відео опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!", – написав він.

У 47 ОМБр повідомили, що український прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій окупантами школі.

На відео дрон облітає понівечену будівлю, на даху якої встановлено прапор України.

22 серпня воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.

Роботине на мапі deepstate
У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.
  • 23 серпня у Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.

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Артем Джеріпа
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Роботине47 омбрВалерій Залужнийпрапор
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