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Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 08:53
Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив про успіх Сил оборони у напрямку населеного пункту Новопрокопівка на південному фронті.

За його словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки. Це населений пункт, який розташований нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.

Також Новопрокопівка розташована відносно недалеко від тимчасово окупованого Токмака. Відстань між ними – приблизно 23 кілометри.

Відстань між Роботино та Новопрокопівкою (Мапа: DeepState)

22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 окремої механізованої бригади "Магура" увійшли до Роботиного. Там вони організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.
  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
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Читайте також: Буданов про контрнаступ: Ніхто не зупиняється, рух іде тільки вперед

Мілана Головань
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