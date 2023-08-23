Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив про успіх Сил оборони у напрямку населеного пункту Новопрокопівка на південному фронті.

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За його словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки. Це населений пункт, який розташований нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.

Також Новопрокопівка розташована відносно недалеко від тимчасово окупованого Токмака. Відстань між ними – приблизно 23 кілометри.

22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 окремої механізованої бригади "Магура" увійшли до Роботиного. Там вони організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

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