RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов про контрнаступ: Ніхто не зупиняється, рух іде тільки вперед

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 22:04
Буданов про контрнаступ: Ніхто не зупиняється, рух іде тільки вперед - Фото
Кирило Буданов (скриншот відео)

Український контрнаступ не зупиняється, рух іде лише вперед. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час поїздки до Ірпеня на саміт Кримської платформи.

"Невпинно рухаємось, як бачите, вперед. Все ж такі ніхто не зупиняється. Як би там хто що не говорив, а рух йде тільки вперед", – заявив очільник ГУР.

Буданова запитали – у звʼязку з "повільним" контрнаступом, чи відтерміновується звільнення Криму.

"Я вам таке риторичне запитання поставлю. А ви насправді знаєте терміни, які ставились військовим командуванням, щоб оцінювати, повільний він чи ні? Це риторичне запитання. Така й відповідь. Все рухається – ви це бачите самі", – сказав Буданов.

Керівник ГУР анонсував, що "днями" український народ "побачить", як на території тимчасово окупованого Росією Криму знищують загарбників.

  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: Білий дім: Україна методично та систематично продовжує звільняти території

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнакирило будановконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 