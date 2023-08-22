Буданов про контрнаступ: Ніхто не зупиняється, рух іде тільки вперед
Український контрнаступ не зупиняється, рух іде лише вперед. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час поїздки до Ірпеня на саміт Кримської платформи.
"Невпинно рухаємось, як бачите, вперед. Все ж такі ніхто не зупиняється. Як би там хто що не говорив, а рух йде тільки вперед", – заявив очільник ГУР.
Буданова запитали – у звʼязку з "повільним" контрнаступом, чи відтерміновується звільнення Криму.
"Я вам таке риторичне запитання поставлю. А ви насправді знаєте терміни, які ставились військовим командуванням, щоб оцінювати, повільний він чи ні? Це риторичне запитання. Така й відповідь. Все рухається – ви це бачите самі", – сказав Буданов.
Керівник ГУР анонсував, що "днями" український народ "побачить", як на території тимчасово окупованого Росією Криму знищують загарбників.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
- Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".
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