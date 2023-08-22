Буданов о контрнаступлении: Никто не останавливается, движение идет только вперед

Украинское контрнаступление не останавливается, движение идет только вперед. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время поездки в Ирпень на саммит Крымской платформы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Непреодолимо движемся, как видите, вперед. Все-таки никто не останавливается. Как бы там кто что ни говорил, а движение идет только вперед", – заявил начальник ГУР.

Буданова спросили – в связи с "медленным" контрнаступлением, отсрочивается ли освобождение Крыма.

"Я вам такой риторический вопрос задам. А вы действительно знаете сроки, которые ставились военным командованием, чтобы оценивать, медленное оно или нет? Это риторический вопрос. Такой и ответ. Все движется – вы это видите сами", – сказал Буданов.

Руководитель ГУР анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории временно оккупированного Россией Крыма уничтожают захватчиков.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.