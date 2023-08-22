Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории

Украинские войска продолжают методично и систематично освобождать территории. Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Guardian.

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Салливана спросили, не считают ли США, что война в Украине зашла в тупик. Он ответил отрицательно.

"Нам с самого начала было ясно, что это поле боя очень динамичное… с обеих сторон происходят наступательные и оборонные действия в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, что Украина продолжает освобождать территории на методичной, систематической основе", – заявил представитель Белого дома.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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