Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории
22.08.2023, 21:05
Джейк Салливан (фото: EPA)
Украинские войска продолжают методично и систематично освобождать территории. Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Guardian.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Салливана спросили, не считают ли США, что война в Украине зашла в тупик. Он ответил отрицательно.
"Нам с самого начала было ясно, что это поле боя очень динамичное… с обеих сторон происходят наступательные и оборонные действия в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, что Украина продолжает освобождать территории на методичной, систематической основе", – заявил представитель Белого дома.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
Читайте также: 47 бригада ВСУ зашла в Работино на БМП Bradley – фото, видео, детали боев, эвакуация людей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии