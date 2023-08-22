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Білий дім: Україна методично та систематично продовжує звільняти території

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 21:05
Білий дім: Україна методично та систематично продовжує звільняти території - Фото
Джейк Салліван (фото: EPA)

Українські війська продовжують методично та систематично звільняти території. Про це заявив на брифінгу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Guardian.

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Саллівана запитали, чи США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Він відповів негативно.

"Нам від самого початку було ясно, що це поле бою дуже динамічне… з обох боків відбуваються наступальні та оборонні дії в кількох точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, що Україна продовжує звільняти території на методичній, систематичній основі", – заявив представник Білого дому.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

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Наталія Медведєва
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війнабілий дімДжейк Салліван
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