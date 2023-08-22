Білий дім: Україна методично та систематично продовжує звільняти території

Українські війська продовжують методично та систематично звільняти території. Про це заявив на брифінгу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Саллівана запитали, чи США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Він відповів негативно.

"Нам від самого початку було ясно, що це поле бою дуже динамічне… з обох боків відбуваються наступальні та оборонні дії в кількох точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, що Україна продовжує звільняти території на методичній, систематичній основі", – заявив представник Білого дому.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: 47 бригада ЗСУ зайшла до Работіно на БМП Bradley – фото, відео, деталі боїв, евакуація людей

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.