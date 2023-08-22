Воины 47 бригады ВСУ зашли в Работино на БМП Bradley — фото, видео и детали боев

Воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" вошли в Работино на Мелитопольском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, бригада с боями вошла в поселок и организовала эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

Она отметила, что продолжается плановая работа и уничтожение врага.

Россияне же непрерывно обстреливают Работино из артиллерии, бои продолжаются.

Это первое фактическое подтверждение захода украинских подразделений в данный населенный пункт.

В пресс-службе 47 ОМБр заявили, что бойцы два месяца ожесточенных боев прорывали эшелонированную оборону оккупантов. После эвакуации гражданских в безопасном месте их осмотрели медики и дали возможность позвонить родным.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая эти пакеты, потому что жизнь — самое ценное. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — рассказали жители Работино.

В районе Работино с начала лета идут ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обвалить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

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