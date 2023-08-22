UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воины 47 бригады ВСУ зашли в Работино на БМП Bradley — фото, видео и детали боев

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 10:20
Воины 47 бригады ВСУ зашли в Работино на БМП Bradley — фото, видео и детали боев - Фото
Кадры из Работино (Фото: 47 ОМБр)

Воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" вошли в Работино на Мелитопольском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

По ее словам, бригада с боями вошла в поселок и организовала эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

Она отметила, что продолжается плановая работа и уничтожение врага.

Кадры из Работино (Фото: 47 ОМБр)

Россияне же непрерывно обстреливают Работино из артиллерии, бои продолжаются. 

Это первое фактическое подтверждение захода украинских подразделений в данный населенный пункт. 

Кадры из Работино (Фото: 47 ОМБр)

В пресс-службе 47 ОМБр заявили, что бойцы два месяца ожесточенных боев прорывали эшелонированную оборону оккупантов. После эвакуации гражданских в безопасном месте их осмотрели медики и дали возможность позвонить родным. 

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая эти пакеты, потому что жизнь — самое ценное. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — рассказали жители Работино. 

Фронт на Мелитопольском направлении (Карта: Military Land)

В районе Работино с начала лета идут ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обвалить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма. 
  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Читайте также: Зеленский: Мы не начинали контрнаступление раньше, так как было нечем. Погибли бы тысячи

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьнаступление47 бригадаРаботино
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 