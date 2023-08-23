Генштаб: Есть успех ВСУ в направлении Новопрокоповки — в 2,5 км от Роботино: карта

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил об успехе Сил обороны в направлении населенного пункта Новопрокоповка на южном фронте.

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По его словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки. Это населенный пункт, расположенный ниже Роботино, в примерно 2,5 километрах от него.

Также Новопрокоповка находится относительно недалеко от временно оккупированного Токмака. Расстояние между ними – примерно 23 километра.

22 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" вошли в Роботино. Там они организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

В районе Роботино с начала лета продолжаются ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обрушить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

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