Елітні бійці "Альфи" СБУ застосовують "снайперський терор" проти окупантів – репортаж CNN

Бійці елітного снайперського підрозділу "Альфа" Служби безпеки України застосовують тактику "снайперського терору" проти російських загарбників, коли вражають кожну помічену ціль. Підрозділ використовується для ударів по значущих російських цілях, часто використовуючи теплові приціли для ураження траншейних систем окупантів уночі, йдеться у репортажі телеканалу CNN, журналіст якого поспілкувався з бійцями "Альфи".

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Один зі снайперів назвав їхню тактику "снайперським терором", пояснивши: "Це коли ми вражаємо кожну ціль, яку помічаємо. Це деморалізує їх [ворога] і вбиває їхнє бажання робити щось проти нас".

У сюжеті під час коригування прицілу на полігоні в однієї з пожертвуваних Заходом гвинтівок Barrett M82 відлетів глушник просто посередині пострілу.

За словами снайперів, глушник використовували так багато, що його кріплення ослабли.

Командир підрозділу розповів про місію п'ять тижнів тому, коли бійці помилково зіткнулися з російською розвідувально-штурмовою групою. Тоді підрозділ зайшов у смугу дерев і наштовхнувся на групу окупантів.

"Ми відкрили вогонь, наш провідник був поранений. Ми подавили їх [росіян], витягли його, викликали артилерію, а потім спостерігали, як вони відступили з пораненими", – сказав командир.

Бійці показали журналістам серію відео зі своїх тепловізорів, на яких показано "численні вбивства" в районі Роботино та Бахмута.

За словами CNN, третій снайпер підрозділу є "живим символом того, наскільки близько він може підійти".

Верхня губа бійця "злегка згинається всередину" через розрив артилерійського снаряда, який влучив у ногу, груди та голову бійця.

"Це було неприємно. Але мені зробили 16 операцій, щоб відновити мої кістки та зуби, і я повернувся до боротьби", – сказав військовий.

Він повідомив, що втратив багатьох друзів:" Найкращі залишають нас першими".

CNN пише, що серед цих загартованих бійців побутує думка, що це може бути багаторічна війна, яка вплине на покоління.

"Мій син росте, він маленький, але вже тренується, знає, хто ворог, і це Росія", – сказав третій снайпер журналісту.

Наприкінці червня в СБУ показали відео, як "Альфа" за тиждень уразили 50 одиниць техніки російських окупантів.

Група снайперів "Привид" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького за пів року роботи на околицях Бахмута на Донеччині ліквідувала понад 500 російських окупантів, повідомив командир підрозділу.

Український снайпер на Бахмутському напрямку з відстані 1200 метрів прямим пострілом ліквідував російського окупанта.

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