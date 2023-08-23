Элитные бойцы "Альфы" СБУ применяют "снайперский террор" против оккупантов – репортаж CNN

Бойцы элитного снайперского подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины применяют тактику "снайперского террора" против российских захватчиков, поражая каждую замеченную цель. Подразделение используется для ударов по значимым российским целям, часто используя тепловые прицелы для поражения траншейных систем оккупантов ночью, говорится в репортаже телеканала CNN, журналист которого пообщался с бойцами "Альфы".

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Один из снайперов назвал их тактику "снайперским террором", объяснив: "Это когда мы поражаем каждую замечаемую цель. Это деморализует их [врага] и убивает их желание делать что-нибудь против нас".

В сюжете во время корректировки прицела на полигоне у одной из пожертвованных Западом винтовок Barrett M82 отлетел глушитель прямо посреди выстрела.

По словам снайперов, глушитель использовали так много, что его крепления ослабли.

Командир подразделения рассказал о миссии пять недель назад, когда бойцы ошибочно столкнулись с российской разведывательно-штурмовой группой. Тогда подразделение зашло в полосу деревьев и натолкнулось на группу оккупантов.

"Мы открыли огонь, наш проводник был ранен. Мы подавили их [россиян], вытащили его, вызвали артиллерию, а затем наблюдали, как они отступили с ранеными", – сказал командир.

Бойцы показали журналистам серию видео из своих тепловизоров, на которых показаны "многочисленные убийства" в районе Роботино и Бахмута.

По словам CNN, третий снайпер подразделения является "живым символом того, насколько близко он может подойти".

Верхняя губа бойца "слегка сгибается внутрь" из-за разрыва артиллерийского снаряда, попавшего в ногу, грудь и голову бойца.

" Это было неприятно. Но мне сделали 16 операций, чтобы восстановить мои кости и зубы, и я вернулся к борьбе ", – сказал военный.

Он сообщил, что потерял многих друзей: "Самые лучшие оставляют нас первыми".

CNN пишет, что среди этих закаленных бойцов бытует мнение, что это может быть многолетняя война, которая повлияет на поколение.

"Мой сын растет, он маленький, но уже тренируется, знает, кто враг, и это Россия", – сказал третий снайпер журналисту.

В конце июня в СБУ показали видео, как "Альфа" за неделю поразили 50 единиц техники российских оккупантов.

Группа снайперов "Призрак" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого за полгода работы в окрестностях Бахмута в Донецкой области ликвидировала более 500 российских оккупантов, сообщил командир подразделения.

Украинский снайпер на Бахмутском направлении с расстояния в 1200 метров прямым выстрелом ликвидировал российского оккупанта.

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