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Снайперская группа "Призрак" ликвидировала в Бахмуте свыше 500 оккупантов за полгода – ВВС

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 14:36
Снайперская группа
Скриншот

Группа снайперов "Призрак" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого за полгода работы на окраинах Бахмута в Донецкой области ликвидировала свыше 500 российских оккупантов. Об этом командир подразделения, 40-летний Александр с позывным "Призрак", сообщил журналисту BBC, посетившему их позиции и побывавшему на боевом выезде.

База снайперов находится на окраине разрушенного города. Бойцы работают преимущественно в темное время суток.

"Я спрашиваю "Призрака": сколько россиян убила его команда. Он говорит: "Есть подтвержденное число — 524. Семьдесят шесть из них — мои". Команда записывает каждый выстрел через прицел своих винтовок", – говорится в статье.

Но не все снайперы ведут учет, уточняет ВВС. Позывной "Кузя", например, сообщил журналисту, что "гордиться нечем; мы не убиваем людей, мы уничтожаем врага".

В группе – примерно 20 человек, пишет журналист. Командир сообщил ему, что отобрал каждого члена команды на основе их "человечности и патриотизма", а не военного опыта и навыков.

Смотрите видео: Около Бахмута снайпер ликвидировал оккупанта и сбил дрон с 1200 метров

Как "Призрак" рассказал изданию Ouest France, в начале создания подразделения командование прислало ему 400 рекрутов, из которых нужно было отобрать 26. Срок обучения – 10 месяцев.

Больше о "Призраке" можно посмотреть на YouTube-канале ОПБр.

Євген Пилипенко
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войнапотерибахмутснайперпризракОПБр
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