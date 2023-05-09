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"Ночная охота". Снайперы спецназа показали работу по оккупантам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 17:48
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Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины опубликовало видео ночной работы снайперов ССО по российским оккупантам.

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"Очередная удачная ночь для снайперов ССО! На одном из направлений снайперы ССО успешно поработали. Враг даже не ожидал, что именно в этом месте их ждет опасность", – говорится в описании.

Запись видео осуществлена при помощи тепловизора. 

На прицеле снайпера оказываются "белые точки" оккупантов, которые становятся серыми после выстрела.

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Наталія Медведєва
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