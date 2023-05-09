Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины опубликовало видео ночной работы снайперов ССО по российским оккупантам.

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"Очередная удачная ночь для снайперов ССО! На одном из направлений снайперы ССО успешно поработали. Враг даже не ожидал, что именно в этом месте их ждет опасность", – говорится в описании.

Запись видео осуществлена при помощи тепловизора.

На прицеле снайпера оказываются "белые точки" оккупантов, которые становятся серыми после выстрела.

8 мая появилось видео, как украинский дрон-камикадзе уничтожил российский танк, который защищался "мангалом".

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Наталія Медведєва

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