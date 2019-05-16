Специализированные подразделения непосредственно на передовых позициях в Донбассе, а также в ближнем бригадном резерве ВСУ отрабатывают новые системные способы контрснайперской борьбы. Об этом пишет пресс-служба штаба операции объединенных сил.

"Для этого используется имеющееся в объединенных силах современное вооружение, наземные и воздушные технические средства", - уточнили там.

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Российские оккупанты, сообщают в штабе ООС, активно тестируют на востоке Украины "последние образцы мощного снайперского вооружения", и в противовес этому ВСУ постоянно совершенствуют способы и методы эффективно противостоять такому врагу.

Сейчас украинские снайперы вооружены как отечественными, так и зарубежными (в частности, канадскими) снайперскими системами.