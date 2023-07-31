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Снайперська група "Привид" ліквідувала у Бахмуті понад 500 окупантів за пів року – BBC

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 14:36
Снайперська група
Скриншот

Група снайперів "Привид" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького за пів року роботи на околицях Бахмута на Донеччині ліквідувала понад 500 російських окупантів. Про це командир підрозділу, 40-річний Олександр на псевдо "Привид", повідомив журналісту BBC, який відвідав їхні позиції та побував на бойовому виїзді.

База снайперів знаходиться на околиці зруйнованого міста. Бійці працюють переважно у темний час доби.

"Я питаю "Привида": скільки росіян вбила його команда. Він каже: "Є підтверджене число – 524. Сімдесят шість із них – мої". Команда записує кожен постріл через приціл своїх гвинтівок", – йдеться у статті.

Але не всі снайпери ведуть облік, уточнює ВВС. Позивний "Кузя", наприклад, повідомив журналісту, що "пишатися нічим; ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога".

У групі – приблизно 20 осіб, пише журналіст. Командир повідомив йому, що відібрав кожного члена команди на основі їхньої "людяності та патріотизму", а не військового досвіду та навичок.

Дивіться відео: Поблизу Бахмута снайпер ліквідував окупанта і збив дрон із 1200 метрів

Як "Привид" розповів виданню Ouest France, на початку створення підрозділу командування надіслало йому 400 рекрутів, з яких потрібно було відібрати 26. Термін навчання – 10 місяців.

Більше про "Привид" можна подивитися на YouTube-каналі ОПБр.

Євген Пилипенко
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