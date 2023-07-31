Снайперська група "Привид" ліквідувала у Бахмуті понад 500 окупантів за пів року – BBC

Група снайперів "Привид" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького за пів року роботи на околицях Бахмута на Донеччині ліквідувала понад 500 російських окупантів. Про це командир підрозділу, 40-річний Олександр на псевдо "Привид", повідомив журналісту BBC, який відвідав їхні позиції та побував на бойовому виїзді.

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База снайперів знаходиться на околиці зруйнованого міста. Бійці працюють переважно у темний час доби.

"Я питаю "Привида": скільки росіян вбила його команда. Він каже: "Є підтверджене число – 524. Сімдесят шість із них – мої". Команда записує кожен постріл через приціл своїх гвинтівок", – йдеться у статті.

Але не всі снайпери ведуть облік, уточнює ВВС. Позивний "Кузя", наприклад, повідомив журналісту, що "пишатися нічим; ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога".

У групі – приблизно 20 осіб, пише журналіст. Командир повідомив йому, що відібрав кожного члена команди на основі їхньої "людяності та патріотизму", а не військового досвіду та навичок.

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Як "Привид" розповів виданню Ouest France, на початку створення підрозділу командування надіслало йому 400 рекрутів, з яких потрібно було відібрати 26. Термін навчання – 10 місяців.

Більше про "Привид" можна подивитися на YouTube-каналі ОПБр.

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