Снайперська група "Привид" ліквідувала у Бахмуті понад 500 окупантів за пів року – BBC
Група снайперів "Привид" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького за пів року роботи на околицях Бахмута на Донеччині ліквідувала понад 500 російських окупантів. Про це командир підрозділу, 40-річний Олександр на псевдо "Привид", повідомив журналісту BBC, який відвідав їхні позиції та побував на бойовому виїзді.
База снайперів знаходиться на околиці зруйнованого міста. Бійці працюють переважно у темний час доби.
"Я питаю "Привида": скільки росіян вбила його команда. Він каже: "Є підтверджене число – 524. Сімдесят шість із них – мої". Команда записує кожен постріл через приціл своїх гвинтівок", – йдеться у статті.
Але не всі снайпери ведуть облік, уточнює ВВС. Позивний "Кузя", наприклад, повідомив журналісту, що "пишатися нічим; ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога".
У групі – приблизно 20 осіб, пише журналіст. Командир повідомив йому, що відібрав кожного члена команди на основі їхньої "людяності та патріотизму", а не військового досвіду та навичок.
Дивіться відео: Поблизу Бахмута снайпер ліквідував окупанта і збив дрон із 1200 метрів
Як "Привид" розповів виданню Ouest France, на початку створення підрозділу командування надіслало йому 400 рекрутів, з яких потрібно було відібрати 26. Термін навчання – 10 місяців.
Більше про "Привид" можна подивитися на YouTube-каналі ОПБр.
- Перегляньте відео роботи снайперів ГУР під Бахмутом у 2023 році, або аналогічне відео від ССО. Або ролик, де снайпер окупантів заліг на позиції неподалік ЗСУ, але його помітила аеророзвідка.
- Є також відео за літо 2018 року, як біля Донецького аеропорту снайпер ЗСУ "зняв" бойовика на відстані 1,6 км, і розповідь за 2019-й, як на Донбасі "працювали" проти російських снайперів
Коментарі