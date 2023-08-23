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Бойцы ВСУ установили украинский флаг в Работино – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 19:40
Видео: Главнокомандующий ВСУ
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Украинские защитники из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении. Видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Работы. Украина, с Днем Государственного Флага!", – написал он.

В 47 ОМБр сообщили, что украинский флаг с подписью главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной оккупантами школе.

На видео дрон облетает изуродованное здание, на крыше которого установлен флаг Украины.

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

Работино на карте deepstate

В районе Роботино с начала лета продолжаются ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обрушить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.
    • 23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Роботиного, примерно в 2,5 километрах от него.

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    Артём Джерипа
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    Работино47 омбрВалерий Залужныйфлаг
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