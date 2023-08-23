Украинские защитники из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении. Видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Работы. Украина, с Днем Государственного Флага!", – написал он.

В 47 ОМБр сообщили, что украинский флаг с подписью главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной оккупантами школе.

На видео дрон облетает изуродованное здание, на крыше которого установлен флаг Украины.

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

В районе Роботино с начала лета продолжаются ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обрушить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.

23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Роботиного, примерно в 2,5 километрах от него.

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