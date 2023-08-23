Військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили факт спецоперації та пообіцяли повідомити подробиці пізніше.

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Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що офіційна інформація про цю спецоперацію буде – треба трохи почекати.

"Попередньо – так, така інформація є. Трохи треба почекати. Ведеться робота, і з екіпажем зокрема. Все гаразд. Новини будуть", – сказав Юсов.

Редакція LIGA.net звернулась за коментарями до Повітряних сил та Генштабу – у ПС ЗСУ відмовилися коментувати ситуацію, у Генштабі обіцяли уточнити інформацію.

За даними високопоставлених джерел УП у спецслужбах, це була спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців.

Як зазначається, пілота Мі-8 АМТШ, який здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ, виманили до України.

За словами джерел, разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу. Мі-8 приземлився в Харківській області, двох членів екіпажу було ліквідовано.

Повідомляється, що зараз пілот перебуває в Україні, його родину заздалегідь вивезли сюди.

За даними УП, гелікоптер знаходиться у Києві, деталі до винищувачів теж дісталися Україні.

За інформацією російського z-блогера, гелікоптер Мі-8 зник у Росії близько двох тижнів тому. Росіяни думають, що екіпаж Мі-8 "з якихось причин" втратив орієнтування та перетнув кордон.

"Побачили з повітря аеродром і здійснили на ньому посадку. Виявилося, це аеродром Полтава Україна. Зрозумівши, куди сіли, спробували злетіти, але були розстріляні у гелікоптері на землі", – розповідає свою версію z-блогер.

У соцмережах помітили, що серед членів екіпажа трофейного Ми-8АМТШ був читач z-блогера з характерною наліпкою:

23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому – був атакований військовий аеродром Канатове та один з об'єктів Укрзалізниці.

У квітні 2023 року стало відомо про невдалу спецоперацію із заволодіння літаком Повітряно-космічних сил РФ, пілот яких нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

СБУ заарештувала екскомандира ССО Романа Червінського, та 21 квітня йому оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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