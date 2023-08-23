ГУР виманило російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Подробиці спецоперації – фото
Військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили факт спецоперації та пообіцяли повідомити подробиці пізніше.
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що офіційна інформація про цю спецоперацію буде – треба трохи почекати.
"Попередньо – так, така інформація є. Трохи треба почекати. Ведеться робота, і з екіпажем зокрема. Все гаразд. Новини будуть", – сказав Юсов.
Редакція LIGA.net звернулась за коментарями до Повітряних сил та Генштабу – у ПС ЗСУ відмовилися коментувати ситуацію, у Генштабі обіцяли уточнити інформацію.
За даними високопоставлених джерел УП у спецслужбах, це була спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців.
Як зазначається, пілота Мі-8 АМТШ, який здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ, виманили до України.
За словами джерел, разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу. Мі-8 приземлився в Харківській області, двох членів екіпажу було ліквідовано.
Повідомляється, що зараз пілот перебуває в Україні, його родину заздалегідь вивезли сюди.
За даними УП, гелікоптер знаходиться у Києві, деталі до винищувачів теж дісталися Україні.
За інформацією російського z-блогера, гелікоптер Мі-8 зник у Росії близько двох тижнів тому. Росіяни думають, що екіпаж Мі-8 "з якихось причин" втратив орієнтування та перетнув кордон.
"Побачили з повітря аеродром і здійснили на ньому посадку. Виявилося, це аеродром Полтава Україна. Зрозумівши, куди сіли, спробували злетіти, але були розстріляні у гелікоптері на землі", – розповідає свою версію z-блогер.
У соцмережах помітили, що серед членів екіпажа трофейного Ми-8АМТШ був читач z-блогера з характерною наліпкою:
- 23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому – був атакований військовий аеродром Канатове та один з об'єктів Укрзалізниці.
- У квітні 2023 року стало відомо про невдалу спецоперацію із заволодіння літаком Повітряно-космічних сил РФ, пілот яких нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.
- СБУ заарештувала екскомандира ССО Романа Червінського, та 21 квітня йому оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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